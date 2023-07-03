Подмосковье 03 июля 2023, 13:40 Детский сад на 240 мест построили в деревне Бородино под Мытищами

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Администрация Мытищ получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в деревне Бородино. Учреждение рассчитано на 240 мест и находится в жилом комплексе «Скандинавский».

Разрешительные документы выдало Министерство жилищной политики Московской области. Группа компаний «ФСК» построила социальный объект за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории.

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Общая площадь детского сада составляет более 3,5 тысячи квадратных метров. Там есть игровые, спальни, мастерские, постирочные и гладильные, а также комнаты для занятий, медицинский блок, музыкальный и спортивный залы.

Территория также благоустроена. Там размещены спортивная и прогулочная площадки. Открытие запланировано на 1 сентября.

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