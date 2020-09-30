Детский сад на 240 мест открылся в поселке Развилка Ленинского округа

Новый детский сад «Сказка» открылся в поселке Развилка Ленинского городского округа. Учреждение избавит местных жителей от необходимости ждать очереди.

Садик на 240 детей избавит родителей от необходимости стоять в очереди, чтобы получить место. А в ясельные группы принимают малышей даже от года, а не с двух лет, как в большинстве детских садов.

«Здесь большие веранды, здесь хорошее покрытие, нет травы, дети будут чистыми, защищены от падений, большие группы здесь, большой музыкальный зал, хороший дружный коллектив с большими знаниями, то есть дети будут развиты, будут между собой общаться», — поделилась впечатлением Анна Хынку, местная жительница.

Все семьи, въезжающие в новые квартиры жилого комплекса, на территории которого построен детский сад, получат места автоматически.

Новые рабочие места — еще один бонус для местных жителей.

«Мы сейчас разговаривали с заведующей детским садом, очень многие мамы пришли сюда работать, потому что это комфортно именно с точки зрения рабочего места», — отметил Алексей Спасский, глава Ленинского округа.

Через неделю в пригороде Лесной откроется еще один детский сад. В него смогут ходить еще 360 малышей.