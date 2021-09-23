Детский сад на 235 мест достроят в Красногорске к началу 2022 года

В Красногорске продолжается строительство детского сада на 235 мест. Его планируют открыть в начале следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад строят в микрорайоне Путилково. Его введут в эксплуатацию уже в начале следующего года.

«В садике создадут все условия для развития малышей. Здесь будет 10 индивидуальных групп. В здании также предусмотрены кружковые, музыкальный и спортивный залы, медицинские помещения», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

На территории сада обустроят игровые площадки с верандами, а также места для занятий физкультурой. На улице вокруг здания высадят цветы, кустарники и деревья, территорию благоустроят.

Детский сад готов на 60%. Строители заканчивают фасадные и кровельные работы, уточнил Локтев. Одновременно с этим бригада продолжает внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей. Все строительные материалы и необходимое оборудование закупили.

Общая площадь здания составляет 3,8 тысячи квадратных метров. При возведении здания особое внимание уделяют комфортности и безопасности детского сада.