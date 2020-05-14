Детский сад на 235 мест достроили в Котельниках

Детский сад на 235 мест в Котельниках готов принять малышей. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Детский сад на 235 в микрорайоне Новые Котельники скоро примет малышей. Объект ввели в эксплуатацию. Учреждение рассчитано на девять групп детей от двух до семи лет.

«Помимо данного учреждения в квартале Новые Котельники предусмотрен еще один отдельно стоящий сад на 235 мест и два встроенно-пристроенных по 80 мест, общественно-деловой и медицинский центры, а также школа на 1500 мест», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Строительством объекта занималось ООО Специализированный застройщик «Котельники».

В здании оборудованы все помещения для пребывания детей, игровые комнаты, физкультурный зал и медицинский блок. Детский сад обеспечен доступом для маломобильных групп населения на все этажи здания.