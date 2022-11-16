Подмосковье 16 ноября 2022, 21:51 Детский сад на 225 мест построят в микрорайоне Боброво Ленинского округа в 2023 году

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Строительная готовность детского сада оценивается в 75%. Сейчас на объекте проводят работы по внутренней отделке и монтажу инженерных систем.

В здании детского сада в микрорайоне Боброво завершается устройство фасада и благоустройство территории.

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«На объекте в настоящее время ведутся работы по внутренней отделке и монтажу инженерных сетей. Завершается устройство фасада, благоустройство территории. Работы в графике», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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Детский сад примет 225 малышей и будет рассчитан на девять групп. По проекту в трехэтажном здании появятся просторные игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, а также развивающие классы, кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, в здании оборудуют пищеблок, медкабинет с процедурной, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории для детей оборудуют теневые навесы над игровыми площадками и физкультурную площадку. Вокруг здания проведут озеленение территории.

Сдать объект планируют в 2023 году. Строительство проходит в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства инфраструктурного бюджетного кредита.