Детский сад на 200 мест вблизи деревни Лопатино откроют до конца 2022 года

Детский сад на 200 мест вблизи деревни Лопатино продолжают строить в Ленинском округе. Рабочие приступили к благоустройству территории, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 55 рабочих и шесть единиц техники. Строители приступили к благоустройству территории и устройству теневых навесов. Продолжаются также фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Работы ведутся в соответствии с графиком», — рассказали в ведомстве.

Новое здание детского сада площадью 2,9 тысячи квадратных метров рассчитано на восемь групп. Здесь будут групповые ячейки, состоящие из спален и игровых комнат, музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, пищеблок, административные и другие помещения.

На прилегающей территории обустроят детские площадки с теневыми навесами, игровыми и спортивными комплексами. Здесь будет проведено благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых площадках для детей в Подмосковье.