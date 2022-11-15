Подмосковье 15 ноября 2022, 18:23 Детский сад на 200 мест построят на улице Зеленая в Химках в 2024 году

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Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области сообщила о том, что завершено проектирование еще одного детского сада для городского округа Химки. Особое внимание в проекте уделили комфортности и безопасности садика.

Детский сад будут строить за счет средств бюджета в рамках госпрограммы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2024 году», — говорится в сообщении ведомства.

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В здании садика будут оборудованы групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, а также медблок. На территории появятся игровые территории и спортивные площадки.