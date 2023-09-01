Подмосковье 01 сентября 2023, 15:36 Детский сад на 200 мест открыли в ЖК «Мытищинский Парк» Группа "Самолет"

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Детский сад на 200 мест открыли в жилом комплексе «Мытищинский Парк». Его построили досрочно на счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, для воспитанников построили современные групповые, спортивный и музыкальный залы, кружковые, развивающие комплексы и другие помещения. На территории провели благоустройство и создали игровые зоны и место для проведения мероприятий.

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В жилом комплексе уже построили два дома на 2550 квартир, продолжается возведение следующих очередей. Там будут работать социальные объекты и многоуровневые паркинги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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