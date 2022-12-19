Подмосковье 19 декабря 2022, 20:23 Детский сад на 200 мест открыли в ЖК «Катуар» в Мытищах

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Детский сад в жилом комплексе «Катуар» в деревне Сухарево городского округа Мытищи открыл свои двери для 200 детей. Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

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Социальный объект возвел застройщик «Катуар Девелопмент» за счет внебюджетных источников финансирования.

Новый двухэтажный детский сад оборудован всем необходимым для творческого и физического развития. Здесь есть групповые и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы.

Для прогулок оборудованы спортивные и игровые площадки с теневыми навесами, уточнили в пресс-службе.

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