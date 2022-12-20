Подмосковье 20 декабря 2022, 11:11 Детский сад на 200 мест открыли в поселке Лопатино в Ленинском округе

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Новый детский сад построили и открыли в поселке Лопатино Ленинского округа. Он примет 200 ребят в возрасте от двух до семи лет. Они начнут занятия в восьми группах уже в январе 2023 года.

Новое детское учреждение занимает около девяти тысяч квадратных метров. Здесь оборудованы спортивные и музыкальные залы с необходимым инвентарем, кабинеты логопеда и психолога, прогулочные зоны для каждой группы. Также в учреждении создано почти 50 рабочих мест.

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«Многие из наших сотрудников живут в поселке Лопатино, поэтому нам очень удобно стало добираться до работы. Мы экономим время, экономим силы. Здание очень светлое, уютное, очень комфортная развивающая среда для наших детишек», — рассказала специалист высшей категории Елена Мымрина.

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По словам главы округа, объект сдали с опережением сроков. Строителей на открытии детского сада наградили благодарственными письмами.

«Это у нас четвертый детский сад в этом году, три до этого были инвестиционные — застройщики строили. Но мы прекрасно понимаем, что для каждого микрорайона детский сад — это очень долгожданный [объект], потому что это сотни мальчишек и девчонок, соответственно, и кратное количество родителей, которые ждут введения этих социальных объектов», — рассказал глава городского округа Ленинский Алексей Спасский.

Новый детский сад не только красивый и комфортный, но и безопасный. Территория огорожена по всему периметру, а на здании установлены камеры видеонаблюдения.

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