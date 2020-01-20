Детский сад на 190 мест в Домодедове построят до конца года
Сотрудники Министерства строительного комплекса Московской области провели выездное совещание по вопросу завершения строительства детского сада на 190 мест на улице Дружбы в городском округе Домодедово. В совещании приняли участие представители администрации муниципалитета и подрядной организации.
В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу внешних и внутренних инженерных сетей, устройству кровли, а также благоустройству прилегающей территории.
«Работы ведутся в графике. Завершить строительство сада планируется до конца текущего года», — подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
В новом трехэтажном здании, помимо игровых и спальных комнат, будут музыкальный и физкультурный залы, классы для занятий творчеством, методический и медицинский кабинеты, а также служебно-бытовые и технические помещения. На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки, установят теневые навесы. В рамках проектах также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение территории. Детский сад оборудуют и для маломобильных групп населения.
Министерство строительного комплекса Подмосковья поставило задачу завершить работы на объекте и обеспечить ввод детского сада в эксплуатацию в установленные сроки.
Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Демография».