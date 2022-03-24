Детский сад на 190 мест скоро откроется в Одинцове

Детский сад на 190 мест в Одинцове готовят к открытию. Ход отделочных работ проверил глава городского округа Андрей Иванов. Осталось совсем немного, чтобы местные ребята смогли пойти в новый садик.

Учреждение находится в жилом комплексе «Спутник». Открытие состоится в ближайшее время.

«Сейчас уже все завезено. Игрушки в коробках. Мы ждем окончания, когда будут документы», — сказала сотрудница детского сада.

Подрядчик уже выполнил все строительные и отделочные работы. Осталось убраться, завершить благоустройство и оформить нужные документы.

«На все оформления у нас уйдет два-три месяца. К этому моменту будет набран полностью штат. И мы сразу его откроем», — заявил Иванов

Прямо напротив нового сада строится трехэтажный образовательный центр. Здесь будут работать кружки изобразительного искусства, кабинеты программирования, спортивные секции и другие досуговые пространства. Центр дополнительного образования планируется открыть в четвертом квартале 2023 года.