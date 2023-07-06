Подмосковье 06 июля 2023, 16:23 Детский сад на 190 мест откроют в Химках к сентябрю

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Детский сад на 190 мест построили в деревне Рузино под Химками. Учреждение откроется в сентябре.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что в детском саду обустроят два актовых зала, помещения для занятий физкультурой и игровые площадки в тематике мультфильма «Смешарики». Сейчас учреждение проходит заключительные проверки соответствия требованиям безопасности.

«Главгосстройнадзор Подмосковья совместно с подведомственным „Мособлстройцнил“ проверили габариты и расположение конструкций, взяли образы бетона, которые были направлены в Центральную научно-исследовательскую лабораторию, где заключили, что параметры конструкций соответствуют требованиям проекта и обеспечат безопасное пребывание детей», — заявили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что в муниципальных школах обучаются почти 35 тысяч ребят и еще 18 тысяч — в детских садах.

«Чтобы увеличить число мест для школьников и дошкольников, под руководством губернатора Андрея Воробьева за 10 лет в Химках построили 15 новых школ и 37 детских садов, открыли девять палисадиков», — добавил Дмитрий Волошин.

В ближайшие годы в округе построят еще шесть школ и 15 новых детских садов более чем на 6,5 тысячи мест.

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