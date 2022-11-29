Подмосковье 29 ноября 2022, 12:56 Детский сад на 180 мест построили в ЖК «Лидер Парк» в Мытищах

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Компания «Лидер М» построила новый детский сад в рамках комплексного развития территории ЖК «Лидер Парк» (округ Мытищи). Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области.

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Площадь трехэтажного здания составляет более 3,9 тысячи квадратных метров. Детский сад рассчитан на девять групп детей, по три на каждом этаже. В дошкольном учреждении оборудовали бассейн, медицинский блок, помещения для занятий спортом и музыкой.

В скором времени воспитанники смогут оценить все преимущества нового садика, а их родители — близость объекта к дому.

Дошкольное учреждение передадут в собственность администрации округа. В будущем застройщик планирует построить в ЖК «Лидер Парк» школу на 625 мест.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжат строить новые школы, больницы, детские сады и стадионы. В 2023 году основная часть бюджета Подмосковья — более 50% — пойдет на социальные нужды.

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