Подмосковье 27 февраля 2023, 14:10 Детский сад на 180 мест откроется в подмосковном ЖК «Новое Медведково» в марте

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Детский сад в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроется в марте. Учреждение сможет принять 180 ребят.

«Детский сад оборудован всем необходимым. В Подмосковье активно открываются новые дошкольные учреждения. Всего в этом году планируем открыть не менее 37 садов на почти 9,5 тысячи мест», — сообщили в Министерстве образования Московской области.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сильного педагогического состава в детсадах. По его мнению, ребята должны получить хорошую базу для того, чтобы потом чувствовать себя комфортно в школе.

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