Подмосковье 06 сентября 2023, 15:13 Детский сад на 125 мест открыли в Волоколамске

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В Волоколамске построили детский сад № 21. Он рассчитан на 125 воспитанников. Окончания работ с нетерпением ждали взрослые и дети.

«Мы очень ждали строительства детсада, и вот когда сегодня пришли в новый детский сад, конечно, масштаб просто поражает: столько больших просторных помещений. Мы очень рады, что построили такой сад», — рассказала мама Ольга Беспалова.

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Новый детсад возвели на месте старого, переделанного в 1952 году из мастерской местного кирпичного завода. Старый садик был маленьким и уютным. Но здание совсем обветшало и устарело, поэтому его снесли.

«Сегодня 21-й садик получает новую современную жизнь, потому что в этом садике есть все, что делается во всех мегаполисах. Хоть у нас и не мегаполис, но мы достойны того, чтобы мы жили так же, как живут в Москве, Красногорске. И наши дети тоже этого достойны и будут воспитываться в таких вот современных условиях», — заявил глава Волоколамска Михаил Сылка.

В детском саду предусмотрели игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, помещения для хореографии и творчества. Специалисты установили игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

«Мы очень гордимся, что у нас такой замечательный детский сад, мы рады были встретить сегодня всех ребятишек, родителей, бабушек, дедушек», — сообщила заведующая дошкольного учреждения Наталья Булкина.

В учебном заведении, помимо обычных групп, есть открыта группа для детей с расстройством аутистического спектра. В следующем году в детсаду организуют группу круглосуточного пребывания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.

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