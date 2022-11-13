Подмосковье 13 ноября 2022, 20:44 Детский сад на 125 мест откроют в Волоколамске летом 2023 года

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Новый детский сад на 125 мест начали строить в Волоколамске, его планируют открыть летом 2023 года. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Сылка, он контролирует ход работ.

«Именно на этом месте был старый детский садик 50-х годов, который пришел уже в полную свою непригодность. И жители обращались, и было принято решение Минстроительства Московской области и губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, что именно здесь построить», — сказал Михаил Сылка.

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Глава добавил, что все работы ведутся в соответствии с дорожной картой, о ходе работ отчитываются перед жителями.

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В этом году Волоколамск стал одним из лидеров Подмосковья по капитальному ремонту и строительству соцобъектов. Совсем недавно свои двери открыли сразу три капитально обновленные школы в Сычеве и Осташеве.

Новый детский сад планируют открыть летом 2023 года. Пока воспитанники распределены по ближайшим детским садам.

Ранее сообщалось, что детский сад на 235 мест начали строить в Новых Котельниках.