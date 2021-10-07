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    07 октября 2021, 17:14

    Детский сад на 125 мест начали строить в Балашихе

    Строительство детского сада на 125 мест начали в Балашихе

    Александр Блинов, Дарья Борисова

    В Балашихе приступили к строительству детского сада на улице Заречной. После открытия учреждение сможет принять 125 детей. Об этом рассказал директор по строительству ООО «СтройКапиталИнвест» Владимир Артемьев.

    Детский сад на 125 мест начали строить в Балашихе

    Компания завершает подготовительные работы. Рыть котлован под фундамент начнут уже 8 октября.

    «Планируем до нового года завершить возведение каркаса здания, установить окна и двери и выполнить кровельные работы для того, чтобы закрыть помещение. Тогда в нем можно будет проводить работы по отделке и прокладке внутренних инженерных коммуникаций», — сказал Артемьев.

    Фото: Константин Роик

    Благоустройством и озеленением территории сада займутся в теплое время года. Установят детские площадки и малые архитектурные формы, сделают тротуары. Если поставщики материалов не подведут, то детский сад будет полностью готов к открытию весной 2022 года.

    В детском саду откроют шесть групп для детей от четырех до семи лет. Спальни, пищеблок, медкабинет, физкультурный и актовый залы разместят на площади чуть более двух тысяч квадратных метров. Строительство проходит в рамках госпрограммы на средства областного и муниципального бюджетов.

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