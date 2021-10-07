Детский сад на 125 мест начали строить в Балашихе

В Балашихе приступили к строительству детского сада на улице Заречной. После открытия учреждение сможет принять 125 детей. Об этом рассказал директор по строительству ООО «СтройКапиталИнвест» Владимир Артемьев.

Компания завершает подготовительные работы. Рыть котлован под фундамент начнут уже 8 октября.

«Планируем до нового года завершить возведение каркаса здания, установить окна и двери и выполнить кровельные работы для того, чтобы закрыть помещение. Тогда в нем можно будет проводить работы по отделке и прокладке внутренних инженерных коммуникаций», — сказал Артемьев.

Фото: Константин Роик

Благоустройством и озеленением территории сада займутся в теплое время года. Установят детские площадки и малые архитектурные формы, сделают тротуары. Если поставщики материалов не подведут, то детский сад будет полностью готов к открытию весной 2022 года.

В детском саду откроют шесть групп для детей от четырех до семи лет. Спальни, пищеблок, медкабинет, физкультурный и актовый залы разместят на площади чуть более двух тысяч квадратных метров. Строительство проходит в рамках госпрограммы на средства областного и муниципального бюджетов.

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