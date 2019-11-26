Детский сад на 110 мест строят в Балашихе. Он примет малышей в середине следующего года

Детский сад на 110 мест продолжают строить в Балашихе. Подрядчик возводит монолитную конструкцию, почти готов цокольный этаж. Сдача проекта запланирована на второй квартал следующего года.

Источник фото: телеканал «360»

Ребенку Елены Здоровенко до детсада еще полтора года, но женщина уже встала в очередь. Жительница микрорайона Авиаторов сама работает с малышами, поэтому знает, где дочке будет хорошо.

«Наверное, чтобы был хороший детский сад, теплый, чтобы были воспитатели хорошие. Чтобы коллектив был в саду хороший. Потому что если коллектив в детском саду хороший, то и ребенок в безопасности», — отметила Елена Здоровенко, местная жительница.

Во дворе как раз строят детский сад на 110 мест. Работы стартовали летом. Строители успели залить фундамент, начали возводить стены. Монолитный каркас утепляют и обкладывают кирпичом.

Источник фото: телеканал «360»

Как идут работы, проверил депутат Госдумы Максим Сураев. Подрядчик признался, что на несколько недель отстают от графика, но к январю исправятся.

«Будет современный хороший детский сад, трехэтажный, с актовыми залами, с игровыми площадками, территория большая. Пока жалоб от подрядчиков никаких не поступало. Они говорят, что сдадут детский сад этот во втором квартале следующего года», — сказал Максим Сураев, депутат Госдумы РФ

В ближайшие дни будут подключать коммуникации и возводить следующий этаж. К новому году, по словам подрядчика, коробка будет достроена. Останется отделка, установка оборудования и благоустройство территории.