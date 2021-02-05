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    05 февраля 2021, 17:49

    Детский сад на 110 мест откроется в Балашихе в марте

    Анастасия Максимовских

    Новый детский сад на 110 мест в микрорайоне Авиаторов Балашихи полностью готов, его откроют в марте. Глава городского округа Сергей Юров проверил качество работ.
    Детский сад на 110 мест откроется в Балашихе в марте

    «Микрорайон был построен 8 лет назад, но, к сожалению, застройщиком не были выполнены обязательства по строительству детского сада. Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области, а также реализации президентской программы, были выделены 170 млн рублей на строительство этого детского сада», — сказал Сергей Юров.

    Детский сад на 110 мест откроется в Балашихе в марте | Изображение 1

    Подрядчик выполнил свои обязательства по строительству объекта в конце 2020 года. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы оборудования и проверка инженерных сетей. До конца февраля кабинеты и группы оснастят мебелью и игрушками. А уже в марте детский сад распахнет свои двери для воспитанников.

    Детский сад на 110 мест откроется в Балашихе в марте | Изображение 2

    Детский сад рассчитан на 110 мест. Из пяти групп одна предназначена для самых маленьких. Ясельную группу смогут посещать малыши от двух лет.

    В 2021 году в Балашихе начнут строительство еще двух дошкольных учреждений на 80 и 125 мест. Это детские сады на улицах Твардовского и Заречной.