Подмосковье 18 июля 2023, 13:32 Детский сад на 100 мест откроют в Солнечногорске 1 сентября пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Новый детский сад на 100 мест построили на территории жилого комплекса «Мелодия леса» в деревне Голубое. Он откроется 1 сентября.

Сейчас подрядчики завершают ремонт внутренних помещений, входной группы и фасада здания. Специалисты уже провели работы по замене пола, окон, освещения и инженерных коммуникаций.

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После окончания всех работ начнется подготовка к лицензированию, оснащению помещений мебелью и оборудованием. Штат воспитателей уже набрали.

«Введение в работу социальных объектов — одна из приоритетных задач администрации Солнечногорска. Подрядчик выполняет ремонтные работы с соблюдением графика и завершит их к концу июля. Напомню, что объект построили еще в 2017 году, но в муниципальную собственность передали только в прошлом году», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В детском саду будет четыре группы с детьми от трех до семи лет. Ремонт учреждения проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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