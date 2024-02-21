Подмосковье 21 февраля 2024, 13:11 Детский сад «Малыш» в Щелкове капитально отремонтируют к концу лета Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

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Здание щелковского детского сада «Малыш» при СОШ № 16 обновят по президентской программе. Строители уже начали демонтаж, о чем сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Строители обновят фасад здания и входные группы, отремонтируют крышу, заменят электрику и оборудование. Внутри сделают косметический ремонт, установят новую мебель и сантехнику.

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Сейчас ведется демонтаж внутренних конструкций — полов, перегородок, сантехнического оборудования, инженерных сетей, дверей и окон.

Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В детском саду работают 10 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи. Реконструкция здания завершится в августе. Уже с 1 сентября здесь встретят своих воспитанников.

Открытие 39 школ и 34 детских садов запланировали в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.

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