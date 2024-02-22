Подмосковье 22 февраля 2024, 13:34 Детский сад «Ласточка» в Подольске капитально отремонтируют к 1 сентября Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Ремонтные работы по демонтажу здания детского сада в Подольске выполнены на 80%. Капитально отремонтировать объект планируется 1 первому сентября текущего года.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, ремонт детского сада «Ласточка» проводится по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Образование Подмосковья».

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«Будет выполнено комплексное обследование конструкций. В ходе строительства рабочие обновят кровлю, фасад, инженерные коммуникации, окна, выполнят внутреннюю отделку помещений», — пояснили в ведомстве.

Здание, расположенное на Красногвардейском бульваре построили в 1973 году. Обновленный детский сад распахнет свои двери маленьким воспитанникам уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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