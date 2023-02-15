Подмосковье 15 февраля 2023, 17:24 Детский сад из Жуковского победил на всероссийском конкурсе проектов дошкольного образования

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Проект детского сада № 15 из Жуковского стал победителем федерального научно-исследовательского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования — 2022». Победу присудили в номинации «Ребенок в высокотехнологичном обществе».

Автор проекта — логопед Анна Цветкова. Она раскрыла идею ранней профориентации в авиационной отрасли. Для этого предложила применять мозжечковую стимуляцию посредством балансировочной доски Бильгоу. Приспособление позволяет развивать крупную моторику ребенка, умение держать равновесие, тренировать вестибулярный аппарат. Эти навыки необходимы будущим летчикам.

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Директор детского сада Лариса Краскович рассказала, что это уже третья победа учреждения во всероссийском конкурсе с 2018 года.

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