Образование с пяти лет. В детсаду Дубны начали проводить химические и биологические исследования

В детском саду «Незабудка» в Дубне воспитанников учат не просто считать. Пятилетние ребята проводят исследования в области химии и биологии.

Занятия детям проводят в лаборатории удивительных наук. Например, никто из ребят не знал, что крыло мухи выглядит под микроскопом так необычно. Дошкольники удивляются, рассматривая, как оно переливается в предметном стеклышке.

«Я увидел там большой свет. Там было очень ярко. И я удивился, как это от крыла мухи может произойти», — поделился Женя Ткач, воспитанник детсада.

Источник фото: телеканал «360»

Дети делают первые шаги на пути научных открытий: знакомятся с понятиями электричество, плотность, вес. Информацию получают простейшую, адаптированную для их возраста. Но, по словам педагогов, иногда поражают необычными идеями и выводами. Современные дошкольники уже имеют достаточный багаж знаний — они интересуются буквально всем.

«Здесь у нас тандем с воспитателями. Воспитатели проводят изначально работу по формированию их навыков самых главных. А мы уже их раскрываем в нашей лаборатории. Мы здесь не обучаем, а раскрываем таланты», — отметила Екатерина Хлебушкина, воспитатель.

Источник фото: телеканал «360»

В детский сад купили оборудование для занятий биологией и химических опытов. Есть микроскоп, набор увеличительных стекол, пробирки, пипетки. Все эти инструменты и приспособления вызывают у юных исследователей настоящий восторг. Задания педагога они выполняют с огромным удовольствием и энтузиазмом.

Сейчас проект дубненских педагогов «Лаборатория удивительных наук» проходит сертификацию. Затем станет частью региональной образовательной программы «Наука в Подмосковье». В следующем году планируется, что на занятия смогут ходить не только воспитанники детского сада «Незабудка».

Источник фото: телеканал «360»

«В наших планах — охватить большее количество детей. У нас база разрастается, мы приобретаем новое интересное оборудование. О нашем кружке узнают даже дети, не посещающие наш детсад. Уже поступают запросы от родителей: а можно и нам к вам прийти?» — рассказала Ирина Дубовская, заведующая детским садом «Незабудка».

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Итоги экспериментов дошкольники, как могут, фиксируют. Результаты они отображают в рисунках. Таким образом юные ученые академики создают дневники своих первых открытий.