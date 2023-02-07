Подмосковье 07 февраля 2023, 17:35 Детский сад и стадион «Спартак» откроют в Серпухове весной 2023 года

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В марте этого года в Серпухове откроют детский сад на улице Фрунзе и отремонтированный стадион «Спартак» на Ленинского Комсомола. Работы ведутся по подмосковной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В здании детсада доделывают фасад и входные группы. Строители завершают отделку помещений, специалисты приступили к сборке мебели. На стадионе продолжают монтировать инженерные коммуникации и начали устанавливать металлоконструкции кровли над трибунами.

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Стадион рассчитан на 2,5 тысячи зрителей. Поверхность футбольного поля поменяют на искусственное покрытие с подогревом. Также на объекте оборудуют легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками. На территории установят современное освещение и информационное табло.

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В детском саде появятся физкультурный и музыкальный залы, помещения для групп, допзанятий, медблок и административные комнаты. Территорию вокруг учреждения благоустроят.

Отметим, в 2023 году в Московской области достроят комплексную поликлинику на 700 посещений в смену. Ее возводят в микрорайоне Ивановские дворики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство новых школ и детсадов является приоритетным для региона. По его словам, с каждым годом число детей в области растет.

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