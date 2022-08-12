Детский сад и школу запланировали построить в бывшей военной части в Мытищах

Проект развития бывшей военной части в Мытищах предложили на рассмотрение жителям. Реализация плана начнется только в случае их одобрения.

На встрече жителям показали подготовленный реновационный проект комплексного развития территории заброшенной бывшей военной части. Вместо аварийных домов здесь может появиться новый микрорайон с детским садом и школой. Проект позволит переселить 231 семью (596 человек) из 12 ветхих построек на 1-м проезде Матросова, улицах Институтской и Комарова. Современное и комфортное жилье возведут по новым стандартами жилищного строительства Московской области.

Кроме многоквартирных домов здесь планируют построить детский сад для 250 малышей, школу для 550 учеников и парковку на 1719 машин.

Проект будет реализован только при условии поддержки его жителями расселяемых домов. Это основной принцип формирования территорий. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — во главу угла поставить мнение людей.