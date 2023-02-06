Подмосковье 06 февраля 2023, 17:31 Детский сад и школу в деревне Сабурово под Красногорском откроют в 2024 году

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Строительство школы и детского сада продолжают в деревне Сабурово под Красногорском. Их планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

На здании детского сада проводят монолитные работы и кладут стены. В будущем там обустроят комнаты для творческих занятий, спальни, кабинеты логопеда и психолога, а на территории разместят спортивные и игровые площадки. Там смогут заниматься 310 детей.

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На здании школы устраивают фундамент. Там создадут IT-полигон, специализированные классы, спортивный и актовый залы, а на территории обустроят физкультурную, учебно-опытную и хозяйственную зоны.

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Проекты реализуют за счет инфраструктурного кредита.

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