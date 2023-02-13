13 февраля 2023, 16:54
Детский сад и школу в деревне Бородино достроят в 2023 году
Первые образовательные учреждения откроются в деревне Бородино городского округа Мытищи в 2023 году. Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства детского сада, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Детский сад рассчитан на 240 воспитанников. Как уточнили в пресс-службе, в здании сейчас проводят монтаж внутренних систем и отделочные работы. В апреле представители стройнадзора Подмосковья проведут итоговую проверку.
Также в Бородине продолжается строительство школы на 500 мест, инспекторы строительного надзора ранее провели там проверку.
В пресс-службе напомнили, что в деревне Бородино достраивают ЖК «Скандинавский квартал», который рассчитан на 3,5 тысячи жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поликлинике и детских садах в ЖК «Гусарская баллада».
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