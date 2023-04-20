Подмосковье 20 апреля 2023, 09:45 Детский сад и школу построят в ЖК «Тетрис» в Красногорске ГК "Садовое Кольцо"

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В жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске построят школу, детский сад на 260 мест и медицинский центр. Они появятся за счет внебюджетных средств. Как рассказали в Минжилполитики, работы будет проводить ГК «Садовое Кольцо».

Детский сад оборудуют всем необходимым для развития воспитанников. Он войдет в состав комплексной жилой застройки вместе с другими объектами.

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Также в ЖК появится медицинский центр, где разместят отделения лечебно-профилактического назначения, поликлинику и аптеку. Он будет находиться на первом наземном этаже проекта.

Кроме того, для жителей построят автостоянку на 571 место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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