Подмосковье 20 апреля 2023, 11:27 Детский сад и школу построят в микрорайоне Южная Битца в Ленинском округе ГК ФСК

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Строительство корпуса № 7 в микрорайоне Южная Битца продолжается в Ленинском округе. Здание возводят, используя индустриальные технологии. На территории также откроют школу, детский сад и поликлинику.

На объекте приступили к кровельным работам. Как рассказали в Минжилполитики, его площадь превысит 56,2 тысячи квадратных метров.

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В корпусе обустроят 732 квартиры, которые будут сдавать с готовым ремонтом и предчистовой отделкой. Кроме того, в доме будут коммерческие помещения и кладовые, а во внутреннем дворе построят парковку на 252 места.

В Южной Битце уже построены шесть жилых домов, еще три продолжают возводить. Также там появится поликлиника, подземный паркинг, детский сад и школа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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