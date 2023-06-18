Подмосковье 18 июня 2023, 21:52 Детский сад и школу достроят в этом году в Подольске

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В Подольске продолжается строительство детского сада для 180 детей и школы на 350 мест. Учреждения откроются до конца этого года.

На объекте в ЖК «Каскад парк» работает около 40 человек.

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«Сейчас завершающий этап по монолитным работам. У нас в понедельник будет последняя заливка. Сейчас выполняются работы по ограждающим конструкциям, укладка газосиликата. После этого приступаем к утеплению и облицовке фасадов», — сообщил генеральный директор «МЖС Генподрядчик» Петр Майоров.

В следующем году неподалеку от школы девелопер построит детский сад на 160 мест. Сейчас на земельном участке, где будет сад, выполняются подготовительные работы: обустраивается котлован для будущего фундамента здания. На объекте трудится четыре человека, работают две единицы техники.

В жилом комплексе «Новая Щербинка» возводится детский сад на 180 мест. Сейчас строители укладывают внутренние перегородки, кровлю, монтируют лифты, внутридомовые и наружные инженерные сети. Начался этап фасадных работ. Параллельно рабочие вставляют окна и витражи. Проводится благоустройство территории. На объекте трудится 72 человека.

«Проект очень интересный и яркий для микрорайона. Будем стараться успевать, чтобы дети из нового микрорайона уже в сентябре смогли прийти и получить первое образование», — заявил руководитель проекта «Домострой развитие» Денис Лисовский.

Детское дошкольное учреждение будет полностью соответствовать всем современным нормам и требованиям. В здании детского сада разместят девять групп по 20 человек в каждой, где обустроят учебные и игровые классы, спальни, собственные кухни-столовые, прачечные и амбулатории. На первом этаже предусмотрели систему теплых полов.

В будущем в ЖК «Новая Щербинка» планируется строительство школы на 500 мест и детского сада на 140 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей.

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