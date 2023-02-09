09 февраля 2023, 21:54
Детский сад и школа во Фрязине получили два контейнера для сбора пластиковых крышек
В детском саду МБОО СОШ № 4 и школе № 1 имени героя Советского Союза Иванова во Фрязине установили два контейнера для сбора пластиковых крышек. Каждый из них вмещает 60-65 килограммов и заполняется за три-четыре недели.
Один из боксов сделан из 220-литровой садовой бочки. После окончания срока эксплуатации она также отправится на переработку.
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Воспитанники детского сада и учащиеся третьего класса уже начали заполнять боксы крышечками.
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«Очень важно, чтобы дети с раннего возраста понимали, что засорять природу нельзя. Поэтому мы присоединились к акции по сбору пластиковых крышечек», — сообщил директор МБОО СОШ № 4 Сергей Шкуратов.
Такие контейнеры есть в пяти учреждениях округа. До конца года планируется установить еще четыре.
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Фрязино
Пластик
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