Детский сад и школа откроются в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье в 2023 году | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber Детский сад и школа откроются в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье в 2023 году

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В жилом комплексе «Пригород Лесное» в Подмосковье начались работы по отделке фасадов новой школы, а также по чистовой отделке помещений детского сада. Второй будет рассчитан на 360 мест, школа в будущем сможет принять 1100 учеников. Ожидается, что оба новых объекта будут сданы летом следующего года.

«Детский сад станет четвертым в составе проекта — в комплексе уже работают три дошкольных образовательных организации на 360 мест каждая. Строящаяся школа — вторая, первую на 1 100 мест ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. Все соцобъекты возводятся в рамках комплексного благоустройства территории за счет внебюджетных источников финансирования», — сообщила министр жилищной политики Инна Федотова.

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К текущему моменту готовность школы составляет порядка 44%, детского сада — 57%. В полном объеме уже удалось выполнить монолитные работы, завершить обустройство кровли, кладку наружных и внешних стен. Уже сделано больше половины всех работ по черновой отделке помещений. Сейчас продолжается устройство инженерных сетей, заканчивается монтаж окон, проходит подготовка прилегающей территории, где вскоре начнется масштабное благоустройство. В целом на площадках работают больше 300 строителей и свыше 20 единиц техники. Все работы проходят четко по графику.

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ЖК «Пригород Лесное» станет одним из самых больших проектов группы «Самолет» в Подмосковье. Там появится новый жилой район, в котором обустроят собственную инфраструктуру. Уже удалось ввести в эксплуатацию 36 домов, в которых расположены больше 15 тысяч квартир, проводится строительство корпусов следующих очередей. Всего на территории ЖК собираются построить 16 детских садов и 11 школ, а также поликлинику, пожарную часть,

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