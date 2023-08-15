Подмосковье 15 августа 2023, 08:25 Детский сад и молодежный клуб построят в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске к 2024 году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жилые комплексы «Молодежный-4» и «Молодежный-5» строятся в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Там откроют детский сад на 50 мест и молодежный клуб к 2024 году.

Строительством занимается группа компаний холдинга «Агрострой». Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин побывал на площадке и оценил объем выполненных работ.

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Сегодня в 4-м корпусе завершается монтаж вентиляции, отопления, канализации и ливневой системы. Он будет готов к концу 2023 года. В 5-м корпусе рабочие заканчивают кладку 5-го этажа и уже приступили к отделке. Его сдадут во 2-м квартале 2024 года.

«Строительная компания ведет активные работы по возведению сразу двух новых корпусов. Отмечу, что часть квартир в 4-м корпусе предназначена для переселения граждан из аварийного фонда. И уже в этом году данный объект будет полностью готов», — отметил Александр Сорокин.

Молодежный клуб и детский сад откроют на первых этажах новостроек, впоследствии учреждения передадут муниципалитету.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

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