Детский сад и две школы построят в Ленинском округе до 2024 года | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 16:25 Детский сад и две школы построят в Ленинском округе до 2024 года

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Под строительство двух школ и детского сада в ленинском округе выделили земельные участки общей площадью свыше шести гектаров. Их построят в 2023 и 2024 годах, рассказали в Минимуществе Подмосковья.

Детский сад на 350 мест построят в поселке Развилка. Еще одна школа появится в поселке Южная Битца.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что всего в этом году Подмосковье выделило 11 участков под строительство образовательных учреждений. На девяти возведут школы и на двух — детские сады.

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«Для строительства зданий новых учебных и дошкольных организаций в муниципальном образовании необходимо наличие свободных земельных участков. В том случае, если у муниципалитета нет возможности их предоставить, мы передаем областные земли», — объяснила она.

Детский сад в Развилке появится уже в следующем году, его готовность сейчас составляет 25%. Две школы откроют в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.