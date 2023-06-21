Подмосковье 21 июня 2023, 13:50 Детский сад и четыре новых дома построят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе ГК ФСК

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Детский сад и четыре жилых корпуса построят в комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Работы проводит девелопер «ГК ФСК».

В дошкольном образовательном учреждении на 325 мест специалисты устанавливают кровлю, теплоснабжение и внутриплощадочные канализационные сети. На объектах корпусов № 7,8,11 и 12 рабочие проводят работы по герметизации межпанельных швов, монтируют инженерные системы, устанавливают лифтовое оборудование и обустраивают парковки.

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На территории жилого комплекса «Южная Битца» уже построены и заселены шесть домов. На текущий момент застройщик также возводит поликлинику и отдельно стоящий подземный паркинг. В феврале 2023 года Минжилполитики Московской области выдало разрешение на строительство школы на 1150 мест. Кроме того, девелопер запланировал начало работ по возведению еще одного детского сада в третьем квартале этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокие темпы и объемы строительства образовательных учреждений. Каждый год в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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