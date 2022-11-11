Подмосковье 11 ноября 2022, 04:49 Детский сад формата «мини» открыли в Раменском городском округе Детсад формата «мини» «Палисадик» в Раменском городском округе рассчитан на 85 детей Pxhere

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В Раменском городском округе открылся детский сад формата «мини» — «Палисадик». Он расположен в Новых Островцах и рассчитан на 85 детей в возрасте от двух до четырех лет. От обычного дошкольного учреждения «палисадик» практически ничем не отличается. Все те же группы, спальни, пищеблок. В программе воспитания — развивающие занятия.

Детский сад располагается на первом этаже жилого дома.

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«Сегодня мы побывали в мини-садике — это так называемый проект „Палисадик“, который реализуется на территории Московской области и особенно востребован в тех территориях, где не хватает мест в ДОУ. Это третий „палисадик“, который открывается в островецкой территории», — рассказал глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

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В этом году в Раменском городском круге было создано 135 мест для дошколят. Поспособствовала этому программа по организации таких «Палисадиков». Кроме того, на улице Молодежная уже подобраны помещения, в которых откроются мини-сады.