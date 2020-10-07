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    07 октября 2020, 12:00

    Детский сад на 110 мест достроят в Балашихе до конца октября

    Анастасия Аброськина

    Новый детский сад на 110 мест достроят в подмосковной Балашихе до конца октября. Его откроют в микрорайоне Авиаторов. Заместитель главы городского округа Сергей Лукичев подчеркнул, что это «долгожданный объект».
    Детский сад на 110 мест достроят в Балашихе до конца октября | Изображение 1
    Источник фото: Евгений Дудин

    Он приехал проверить, как идет строительство детского сада. Его возводят по национальному проекту. Несмотря на то, что здесь у подрядчиков было небольшое отставание по графику, завершить работы планируют к концу месяца.

    Каждую неделю мы проводим строительные штабы на этом объекте, потому что он очень важный для этого микрорайона. Планируем полное завершение работ до конца октября

    Сергей Лукичев.
    Детский сад на 110 мест достроят в Балашихе до конца октября | Изображение 2
    Источник фото: Евгений Дудин

    По его словам, на площадке отделывают внутренние помещения, а фасадные работы уже почти завершили. Благоустроили здесь и внутренний дворик.

    Планируется, что этот детский сад начнет принимать детей уже в конце года. Для юных жителей Балашихи обустроят современное трехэтажное здание, в котором подготовят все удобства.

    Детский сад на 110 мест достроят в Балашихе до конца октября | Изображение 3
    Источник фото: Евгений Дудин

    Корпус сможет разместить пять групп детей. Здесь предусмотрят залы для занятий музыкой и спортом, методические помещения.

    Во внутреннем дворике появится полноценная игровая зона. Она будет с теневыми навесами.

    Новости SMI.FM