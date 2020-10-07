Детский сад на 110 мест достроят в Балашихе до конца октября

Новый детский сад на 110 мест достроят в подмосковной Балашихе до конца октября. Его откроют в микрорайоне Авиаторов. Заместитель главы городского округа Сергей Лукичев подчеркнул, что это «долгожданный объект».

Источник фото: Евгений Дудин

Он приехал проверить, как идет строительство детского сада. Его возводят по национальному проекту. Несмотря на то, что здесь у подрядчиков было небольшое отставание по графику, завершить работы планируют к концу месяца.

Каждую неделю мы проводим строительные штабы на этом объекте, потому что он очень важный для этого микрорайона. Планируем полное завершение работ до конца октября Сергей Лукичев.

Источник фото: Евгений Дудин

По его словам, на площадке отделывают внутренние помещения, а фасадные работы уже почти завершили. Благоустроили здесь и внутренний дворик.

Планируется, что этот детский сад начнет принимать детей уже в конце года. Для юных жителей Балашихи обустроят современное трехэтажное здание, в котором подготовят все удобства.

Источник фото: Евгений Дудин

Корпус сможет разместить пять групп детей. Здесь предусмотрят залы для занятий музыкой и спортом, методические помещения.

Во внутреннем дворике появится полноценная игровая зона. Она будет с теневыми навесами.