Детский сад на 110 мест достроят в Балашихе до конца октября
Он приехал проверить, как идет строительство детского сада. Его возводят по национальному проекту. Несмотря на то, что здесь у подрядчиков было небольшое отставание по графику, завершить работы планируют к концу месяца.
Каждую неделю мы проводим строительные штабы на этом объекте, потому что он очень важный для этого микрорайона. Планируем полное завершение работ до конца октябряСергей Лукичев.
По его словам, на площадке отделывают внутренние помещения, а фасадные работы уже почти завершили. Благоустроили здесь и внутренний дворик.
Планируется, что этот детский сад начнет принимать детей уже в конце года. Для юных жителей Балашихи обустроят современное трехэтажное здание, в котором подготовят все удобства.
Корпус сможет разместить пять групп детей. Здесь предусмотрят залы для занятий музыкой и спортом, методические помещения.
Во внутреннем дворике появится полноценная игровая зона. Она будет с теневыми навесами.