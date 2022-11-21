Подмосковье 21 ноября 2022, 14:47 Детский сад достроили в ЖК Vesna в Наро-Фоминске

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Детский сад на 130 мест появился в ЖК Vesna в Наро-Фоминске. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию от Минжилполитики региона.

Учреждение построили за внебюджетные средства застройщиком ГК «Инград».

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Площадь здания составила более 2,4 тысячи квадратных метров. Сад уже готов принять первых воспитанников. Для них на территории обустроили площадки с теневыми навесами и спортивную зону.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил флагманский лицей Подмосковья с юбилеем. Эта школа — лидер региона по качеству образования. Она в течение девяти лет занимает верхние строчки рейтинга и вышла на первую с 2020 года.

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