Детский сад достроили в микрорайоне Южном в Домодедове | 360°

09 ноября 2022, 09:52
Детский сад достроили в микрорайоне Южном в Домодедове
Детский сад на 150 мест построили и открыли в микрорайоне Южном в Домодедове, сообщили в Минжилполитики Подмосковья. Там оборудовали бассейн и шесть групповых.
В трехэтажном здании обустроили шесть групповых помещений, медицинский блок, актовый и спортивный залы и другие помещения. Также там оборудован бассейн. Здание оснастили всем необходимым для воспитания и обучения детей.
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Детский сад построили по обязательствам застройщиков-банкротов. Позже его передадут в собственность округа.
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В следующем году в Южном появится школа на 900 мест. Рабочие уже приступили к инженерным и кровельным работам, а также оштукатуриванию стен.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.
Детские сады
Город Домодедово
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