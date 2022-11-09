Детский сад достроили в микрорайоне Южном в Домодедове | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 09:52 Детский сад достроили в микрорайоне Южном в Домодедове

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Детский сад на 150 мест построили и открыли в микрорайоне Южном в Домодедове, сообщили в Минжилполитики Подмосковья. Там оборудовали бассейн и шесть групповых.

В трехэтажном здании обустроили шесть групповых помещений, медицинский блок, актовый и спортивный залы и другие помещения. Также там оборудован бассейн. Здание оснастили всем необходимым для воспитания и обучения детей.

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Детский сад построили по обязательствам застройщиков-банкротов. Позже его передадут в собственность округа.

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В следующем году в Южном появится школа на 900 мест. Рабочие уже приступили к инженерным и кровельным работам, а также оштукатуриванию стен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.