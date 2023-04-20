Подмосковье 20 апреля 2023, 12:36 Детский сад достроили и открыли в подмосковном микрорайоне Новое Пушкино Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Первых воспитанников принял недавно достроенный детский сад на 210 мест в микрорайоне Новое Пушкино. Он стал составной частью школы № 11.

В Министерстве образования Подмосковья подчеркнули, что новый садик хорошо оборудован и будет комфортным для ребят. Все девять групп укомплектованы современной мебелью и оснащены всем необходимым. Уютные помещения и прогулочные зоны с игровыми площадками уже успели оценить первые воспитанники, которые начали посещать дошкольное учреждение.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в регионе ведется строительство 37 новых школ.

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