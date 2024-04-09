Подмосковье 09 апреля 2024, 09:59 Детский сад для ЖК «Спутник» в Красногорске откроют в 2024 году ПАО ГК «Самолет»

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Детский сад на 155 мест строят в ЖК «Спутник» в Красногорске. Готовность объекта превысила 90%, его планируют открыть во втором квартале этого года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, детский сад пристроен к 28-этажному жилому корпусу. На площадке трудятся 47 человек.

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«В настоящий момент завершен монтаж вентилируемого фасада, на 91% выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Завершается устройство кровли — работы выполнены на 93%. Продолжаются отделочные работы внутри здания — строители завершили штукатурку стен и занимаются шпаклевкой. Вместе с тем, почти готово благоустройство территории», — рассказали в министерстве.

В учреждении будут работать сеь групповых блоков. В каждом разместят спальную, раздевалку, буфет, игровую и туалетную комнаты. На первом этаже будет работать столовая. Кроме того, для воспитанников обустроят медблок, залы для занятий музыкой и физкультурой.

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