Подмосковье 18 августа 2023, 16:18 Детский сад для воспитанников с ОВЗ отремонтируют в Мытищах к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Капительный ремонт проводят в детском саду на Новомытищинском проспекте. Там занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Работы завершат к 1 сентября.

В детском саду отремонтировали кровлю, заменили электропроводку и системы ливневой канализации. Также в здании сделали расширенные дверные проемы, пологие спуски и пандусы для маломобильных воспитанников.

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Цветовую палитру и расстановку мебели согласовали с родительским комитетом. К сентябрю предстоит уложить асфальтовое покрытие и завершить благоустройство.

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