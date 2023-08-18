18 августа 2023, 16:18
Детский сад для воспитанников с ОВЗ отремонтируют в Мытищах к сентябрю
Капительный ремонт проводят в детском саду на Новомытищинском проспекте. Там занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Работы завершат к 1 сентября.
В детском саду отремонтировали кровлю, заменили электропроводку и системы ливневой канализации. Также в здании сделали расширенные дверные проемы, пологие спуски и пандусы для маломобильных воспитанников.
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Цветовую палитру и расстановку мебели согласовали с родительским комитетом. К сентябрю предстоит уложить асфальтовое покрытие и завершить благоустройство.
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