Подмосковье 07 декабря 2023, 09:02 Детский сад «Чайка» в Лобне отпраздновал 55-летие Телеканал «360»

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Детский сад «Чайка» в Лобне отпраздновал юбилей — 55 лет. Поздравить сплоченный коллектив учреждения приехали представители администрации округа, педагоги и бывшие выпускники.

Детский сад научно-исследовательского института монтажной технологии открылся в Лобне в декабре 1968 года. Он стал называться «Чайкой» 1992-м, а в 1998 году стал центром развития ребенка. Сегодня здесь созданы все условия для развития и отдыха малышей.

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«Здесь работают самые лучшие сотрудники, сюда ходят самые интересные любознательные дети и самые благодарные родители. Наверное, я не сказала ничего нового, так будет характеризовать свой детский сад любой руководитель, но я, правда, люблю то место, где работаю. Для меня „Чайка“ — это родной дом, одна большая семья», — сказала директор школы № 9 Ирина Кырма.

Всю неделю перед праздником ребята под руководством воспитателей готовились к юбилею детского сада, украшали группы и рисовали открытки для педагогов и родителей.

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