Подмосковье 09 июня 2023, 18:35 Детский праздник прошел в микрорайоне Катюшки в Лобне в честь Дня России

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В празднике в честь Дня России в микрорайоне Катюшки в Лобне приняли участие 200 детей. Организатором мероприятия выступил центр детских и молодежных инициатив «ШАНС».

Для ребят подготовили спортивные и творческие испытания, а также патриотический квиз, в котором надо было найти сундук сокровищ. За активное участие ребят угощали сладостями. После квеста прошла дискотека с ростовыми куклами, а всем желающим раздали цветные шарики.

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