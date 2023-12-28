28 декабря 2023, 14:50
Детский писатель Александр Прасол выпустил сказку про «Метровагонмаш» в Мытищах
Александр Прасол написал сказку о вагоностроительном предприятии в Мытищах. На создание произведения детского писателя вдохновила экскурсия по «Метровагонмашу».
В декабре редакцию журнала «Думай!», где работает Александр Прасол, пригласили посетить «Метровагонмаш» в Мытищах. Автор написал сказку о предприятии и опубликовал ее в интернете.
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