Подмосковье 28 декабря 2023, 14:50 Детский писатель Александр Прасол выпустил сказку про «Метровагонмаш» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Александр Прасол написал сказку о вагоностроительном предприятии в Мытищах. На создание произведения детского писателя вдохновила экскурсия по «Метровагонмашу».

В декабре редакцию журнала «Думай!», где работает Александр Прасол, пригласили посетить «Метровагонмаш» в Мытищах. Автор написал сказку о предприятии и опубликовал ее в интернете.

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