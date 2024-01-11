Подмосковье 11 января 2024, 15:20 Детский оркестр из Химок получил звание образцового коллектива Московской области Unsplash

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Оркестр баянистов и аккордеонистов «Гармоника» из Центральной детской школы искусств городского округа Химки получил звание «Образцовый детский коллектив Московской области». Теперь в школах искусств округа насчитывается пять образцовых ансамблей.

Почетное звание присвоено коллективу Министерством образования Подмосковья за выдающиеся достижения в области народного художественного творчества.

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Руководит музыкальным оркестром заслуженный артист России Вячеслав Владимирович Стома.

«Для коллектива „Гармоника“ получение звания „Образцовый детский коллектив Московской области“ является важным этапом в развитии их творчества», — сказала директор центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что в рамках региональной программы «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят мероприятия при участии коллективов Центральной детской школы искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Новые Химки, где после аварии на трубопроводе восстановили работу котельной.

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