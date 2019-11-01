Детский оперный проект появится в Балашихе 2020 году

Музыкальный проект для детей с участием профессиональных оперных артистов «Опера в миниатюре — помощь школе в воспитании гармоничной личности» начнут реализовывать в Балашихе в 2020 году. Об этом сообщила заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Проект «Опера в миниатюре — помощь школе в воспитании гармоничной личности» организован с целью популяризации классической музыки среди младшего поколения. В нем примут участие дети из музыкальных и общеобразовательных школ и профессиональные артисты. В рамках проекта будет подготовлена музыкальная постановка с вокальными и инструментальными номерами.

«Сегодня мы приступили к обсуждению по организации постановки „Евгений Онегин“ в рамках проекта „Опера в миниатюре“. Этот проект реализуется всего в нескольких подмосковных городах, и мы рады быть в их числе. Нам предстоит большая подготовительная работа. Премьера оперы запланирована на февраль 2020 года», — сказала Марина Чернова.

Она добавила, что участников постановки выберут на конкурсной основе. Дети смогут проявить себя в вокальных, инструментальных и художественных номерах.

Проект «Опера в миниатюре — помощь школе в воспитании гармоничной личности» реализуется совместно с АНО «Брасс-Аккорд». Организация регулярно устраивает творческие мероприятия и является неоднократным победителем по предоставлению грантов на реализацию культурных проектов.