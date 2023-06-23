Подмосковье 23 июня 2023, 19:04 Детский омбудсмен предложил включить установку блокираторов для окон в программу капремонта в Подмосковье пресс-служба УПР в МО

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Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова предложила включить установку оконных блокираторов в программу капремонта. По словам омбудсмена, это позволит снизить число случаев выпадения детей из окон.

«Нам необходимо обязать производителей стеклопакетов принудительно, по умолчанию, устанавливать оконные блокираторы. Кроме того, нужно включить оснащение окон блокираторами в программу капремонта многоквартирных домов», — предложила Мишонова.

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С начала года в Подмосковье из окон выпали более 30 детей, пять из которых погибли. Именно поэтому установка блокираторов необходима, хочет собственник квартиры того или нет.

«Достигнуть этого только при помощи просвещения пока не удается. Дети продолжают гибнуть. Нам необходимы законодательные изменения», — заключила Мишонова.

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